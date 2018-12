Fietser belt aan en verwittigt bewoners: “Jullie huis staat in brand”

Wevelgem - De bewoners van een woning in Wevelgem waren vrijdagavond rustig tv aan het kijken toen er rond 19 uur plots aan de deur gebeld werd. Een fietser. “Hij had gezien dat er rook uit ons dak kwam en verwittigde ons dat ons huis in brand stond”, getuigen de bewoners in de Krant van West-Vlaanderen. De brandweer was snel ter plaatse, waardoor een drama vermeden kon worden.

De feiten speelden zich af rond 19 uur, in de Neerbeekstraat in Wevelgem. “Er belde iemand aan de voordeur toen we naar tv aan het kijken waren”, aldus bewoners Eddy Valcke en Marijke D’Hulst. “Een fietser had rook uit ons dak zien komen en verwittigde ons dat ons huis in brand stond. We belden meteen de hulpdiensten, die hier razendsnel ter plaatse waren. We konden onszelf in veiligheid brengen en we slaagden er zelfs in onze auto nog naar buiten te rijden.”

De brand zou veroorzaakt zijn door asfaltwerken die eerder op de dag hadden plaatsgevonden op het dak van een aanpalende garage. Het asfalt ging smeulen en veroorzaakte een pak schade aan de woning. Niemand raakte echter gewond.