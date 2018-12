Bijzonder zonnige november én herfst

November was zeer abnormaal zonnig en kende een zeer abnormaal laag aantal neerslagdagen in Ukkel. De meteorologische herfst, die loopt van begin september tot eind november, was ook al uitzonderlijk zonnig. Dat meldt het KMI zaterdag.

Met net geen 96 uren zonneschijn was november zeer abnormaal zonnig - de normale waarde bedraagt iets meer dan 66 uur. In de hele herfst scheen de zon goed 471 uur, tegenover de normale waarde van 322 uur. De herfst van 2018 tekent daarmee een nieuw record op: het vorige record, 450 uur, dateert van 2011. Sinds 1887 waren er maar drie herfstperioden die nog zonniger waren dan die van 2018 (1959, 1908 en 1965).

Het aantal neerslagdagen was zeer abnormaal laag in Ukkel. Op de hele maand viel 55 mm neerslag op 12 dagen. De normale waarde is 76 mm op 19 dagen. Ook in de rest van het land lagen de neerslaghoeveelheden onder de normale waarden.

Voor de herfst tekent het KMI een normale neerslaghoeveelheid op, omdat er elke maand wel een of twee dagen waren met een iets groter neerslagtotaal.

Ook de temperatuur in november valt in de categorie ‘normaal’. De gemiddelde temperatuur in Ukkel was 7,4 graden, normaal is dat 6,8. Voor de maanden september, oktober en november week de gemiddelde temperatuur evenmin veel af van de normale waarde: 11,8 graden, tegenover 10,9 normaal.

De hoogste temperatuur werd op 6 november in Zulzeke (Kluisbergen) gemeten: het werd daar die dag 21,6 graden. De laagste temperatuur, -5 graden, werd op 3 november in Givry (Bertogne) geregistreerd.