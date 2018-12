Fellaini kaatst de lof van coach Mourinho terug: “Hij geeft mij vertrouwen, ik geef voor hem alles”

Bij Manchester United was er eerder deze week één grote held: Marouane Fellaini. Onze landgenoot, sinds kort zonder zijn iconische krullenbol, begon in de basis tegen Young Boys Bern en bedankte daarvoor met het winnende doelpunt in minuut 91. In een interview was hij bijzonder lovend voor zijn coach José Mourinho. “Ik geef hem alles wat ik heb op het veld, of dat nu voor vijf, tien of negentig minuten is.

“Ik heb een goede relatie met hem”, vertelt de Rode Duivel over zijn coach. “Ik geef hem alles wat ik heb op het veld. Of dat nu vijf, tien of negentig minuten is. Hij vertrouwt me, hij geeft me zelfvertrouwen en ik probeer hem iets terug te geven. Of ik meer impact heb als invaller? Het is aan Mourinho om te beslissen of ik de wedstrijd start of niet. Als ik maar één minuut moet spelen, dan doe ik dat, voor het team. Als ik moet verdedigen, verdedig ik, als ik moet aanvallen, val ik aan. Ik zie geen enkele reden om boos te zijn als ik niet start. Ik heb al een bepaalde leeftijd en elke wedstrijd spelen is ook niet gemakkelijk.”

