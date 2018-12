Andrés Iniesta krijgt gezelschap van ex-teamgenoot bij Japanse club

David Villa gaat aan de slag bij de Japanse club Vissel Kobe. De 36-jarige aanvaller wordt er herenigd met Andrés Iniesta, met wie hij samenspeelde bij FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg.

“Hola Japan. Hola Vissel Kobe”, zegt Villa in een video die hij op zijn Twitteraccount plaatste. Bij de Japanse club zal Villa aan de zijde van onder anderen Andrés Iniesta en voormalig Duits international Lukas Podolski spelen.

Eerder deze week maakte de Spanjaard bekend dat hij eind 2018 New York City verlaat. Bij die MLS-club stond hij sinds 2014 onder contract. Villa maakte er 80 doelpunten in 124 wedstrijden. De aanvaller lanceerde zijn carrière bij Sporting Gijon. Vervolgens speelde hij voor Real Zaragoza en Valencia, om in 2010 bij FC Barcelona te belanden. Met Barça kroonde hij zich tweemaal tot landskampioen en won hij een keer de Champions League. In 2013 trok hij naar Atlético Madrid, dat onder meer dankzij zijn 13 competitiegoals voor het eerst sinds 1996 Spaans kampioen werd.

Met Spanje (en Iniesta) werd Villa zowel Europees kampioen in 2008 als wereldkampioen in 2010.