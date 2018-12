De 10 geboden van de architecten van het succes van KRC Genk

Ze staan niet graag in de spotlights, want “het zijn de spelers die het doen”. Maar voor uw krant wilden sportief directeur Dimitri de Condé en hoofd scouting Dirk Schoofs wel een inkijk geven in het transfer- en scoutingbeleid van RC Genk. Want zeg nu zelf: wie de competitieleider ziet wervelen, kan niet anders dan bewon­dering hebben voor de klasse van Pozuelo, de sturm-und-drang van Maehle of het talent van Lucumi. Dit zijn de tien geboden van de architecten van het Genkse succes.