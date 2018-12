Vicepresident Voetbalbond Jozef De Ryck overleden

Lier - Jozef De Ryck, de vicepresident van het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), is op 64-jarige leeftijd overleden. De Lierenaar was ook hoofd van de delegatie van het Belgische vrouwenelftal onder de 17 jaar.

Daarbuiten was De Ryck ook vicepresident van het Uitvoerende Bestuur van Voetbalfederatie Vlaanderen en wedstrijdafgevaardigde bij de UEFA. Hij werkte bij Tesla in Herentals en genoot zijn opleiding op het Sint-Gummaruscollege in Lier en op de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen.