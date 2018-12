Oorlogsheld, internationaal vredesicoon en gebuisd president: VS neemt afscheid van George Bush senior

Even kwam hij nog in vervelend vaarwater omdat hij, hoogbejaard in zijn rolstoel, weleens een actrice ongevraagd bij de bips greep. Maar na zijn dood op zijn 94ste, in de nacht van vrijdag op zaterdag, herinnert Amerika George H.W. Bush toch vooral als de president die mee Rusland voorbij de Sovjet-Unie loodste en die Saddam Hoessein te lijf ging in de Golfoorlog. De president ook die in latere jaren meer respect en vriendschap voelde voor zijn Democratische opvolgers Clinton en Obama dan voor de huidige Republikeinse leider Trump.