Homejacking Maasmechelen: jarige bewoner overmeestert inbreker van amper zestien jaar oud

Maasmechelen - Bij een homejacking in Maasmechelen zijn twee gewonden gevallen. Twee gemaskerde inbrekers stampten de achterdeur in, kort nadat de bewoners thuiskwamen van een verjaardagsfeestje. Eén van de inbrekers schoot vader des huizes in de arm, vervolgens werd de andere inbreker overmeesterd en kreeg hij rake klappen. Zijn kompaan kon ontkomen. Beiden zijn amper zestien jaar oud.

Vrijdagavond omstreeks 11 uur drongen twee jongemannen binnen langs de achterdeur en kwamen ze oog in oog te staan met de zoon en de vader deze huizes. De familie was slechts enkele minuten eerder thuisgekomen nadat ze de verjaardag van de vader gevierd hadden.

De inbrekers hielden de zoon onder schot en dwongen hem naar buiten te gaan. Vervolgens kreeg de vader des huizes één van de homejackers te pakken en gaf hij hem rake klappen. Zijn kompaan trok een wapen en schoot de vader door de arm. De schotwonde hield hem niet tegen, hij bleef de overmeesterde inbreker slaan terwijl de andere homejacker de benen nam. Kort voordien was zijn vermomming (een helm en een sjaal) tijdens de schermutselingen afgevallen.

Eens de politie ter plekke kwam, werd de homejacker gewond naar het ziekenhuis gevoerd. De jongen bleek overigens amper zestien jaar.

Even leek hij er ernstig aan toe, maar in het ziekenhuis bleken zijn verwondingen wel mee te vallen. De vader des huizes moest geopereerd worden. “We beseffen het nog niet goed, en moeten alles laten bezinken. Op de dag dat hij zijn verjaardag viert, dit moeten meemaken. Ongelooflijk”, vertelt zijn vrouw nog aan Het Laatste Nieuws. De woning, van de uitbaters van een goed draaiende ijssalon, was enkele weken geleden ook al het doelwit van inbrekers.

“Toen werden alleen maar kleren gestolen”, zegt de zoon aan HBVL. “De politie vertelde ons toen dat het om bekenden zou gaan, maar ik heb toch niemand herkend vrijdagavond.”

Aan de bewoners van het huis werd slachtofferhulp aangeboden. Het verder onderzoek wordt gevoerd de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen.