Leeds United wint topper in Engelse tweede klasse dankzij deze enorme flater van rivaliserende doelman

Leeds United is voorlopig de nieuwe leider in The Championship, de Engelse tweede klasse. Leeds, in 1992 nog Engels kampioen, ging op de valreep met 0-1 winnen op het veld van Sheffield United, een rechtstreekse concurrent voor de promotie. De manier waarop was op zijn minst merkwaardig te noemen: Sheffield-doelman Dean Henderson ging immers op gruwelijke wijze in de fout. Pablo Hernandez nam het vroege kerstcadeautje in dank aan.