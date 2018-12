Arrestaties bij protest “gele hesjes” in Den Haag

De politie in Den Haag heeft zaterdag bij een demonstratie van “gele hesjes” in totaal drie mensen aangehouden. Enkele tientallen actievoerders hadden zich bij het gebouw van de Nederlandse Tweede Kamer verzameld.

De politie sommeerde de demonstranten om op een andere plek in Den Haag te verzamelen, waarna veel betogers weggingen. Een groepje van ongeveer dertig actievoerders wilde echter niet vertrekken en werden daarna omringd door politie en agenten te paard. Toen de politie opnieuw het bevel gaf om zich te verwijderen, gingen ze uiteindelijk weg. De organisatie had de actie in Den Haag niet van tevoren aangemeld bij de gemeente. De actie is rustig verlopen, zei de politie.

In navolging van de Franse protestbeweging “gilets jaunes”, werden zaterdag ook in Maastricht en Nijmegen acties gevoerd. In Maastricht waren zo’n vijftig mensen op de been. Hier werd een persoon aangehouden. In Nijmegen was een klein groepje van dertig betogers. Ze liepen een stukje door het centrum en er werd een toespraak gehouden. Daarna werd de actie beëindigd. De actiegroep heeft aangekondigd elke zaterdag in de maand december in het centrum van Nijmegen in gele hesjes te protesteren.