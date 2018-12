Twee mannen kritiek na aanrijding op parking begraafplaats

Oostkamp - Bij een dramatisch ongeval op de parking van de gemeentelijke begraafplaats de Warande in Oostkamp zijn vanmiddag omstreeks 13.30 uur twee mannen levensbedreigend gewond geraakt.

Een 74-jarige Oostkampenaar volgde met zijn Ford de Albrecht Rodenbachstraat richting Brugge toen hij ter hoogte van de gemeentelijke begraafplaats De Warande plots van de weg afraakte. Vermoedelijk werd de man onwel. Hij reed met zijn wagen door de haag en schepte op de parking van de begraafplaats een 64-jarige Wevelgemnaar op, die net zijn Volvo had geparkeerd en de weg wou oversteken naar het sportcentrum De Valkaart. Vervolgens knalde de Ford van de Oostkampenaar tegen de geparkeerde Volvo en door een domino-effect raakten nog drie andere geparkeerde wagens beschadigd.

De Wevelgemnaar werd door de klap weggeslingerd en werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij wou in De Valkaart een basketwedstrijd bijwonen van zijn kleinzoon. De kleinzoon werd na de wedstrijd door zijn vader op de hoogte gebracht van het tragische ongeval van zijn opa. Ook de Oostkampenaar werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket is ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De A. Rodenbachstraat was door het ongeval urenlang versperd in de richting van Brugge.