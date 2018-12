De soap blijft duren: ook River Plate weigert finale Copa Libertadores in Madrid te spelen

Het is nog steeds wachten op de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores - de Zuid-Amerikaanse Champions League. Die was oorspronkelijk gepland voor vorige week zaterdag in het stadion van River Plate, maar werd uitgesteld nadat fans van de thuisploeg de spelersbus van aartsrivaal en tegenstander Boca Juniors hadden aangevallen. In de loop van de week werd duidelijk dat de CONMEBOL de match buiten Argentinië wilde laten plaatsvinden. De keuze viel op het Bernabeu-stadion in Madrid, waar op 9 december de finale van de Copa Libertadores beslecht zou worden. Maar nadat Boca Juniors gisteren liet weten die beslissing te zullen aanvechten, weigert nu ook River Plate om de partij in de Spaanse hoofdstad af te werken.

“Het is onbegrijpelijk om in Spanje te spelen. Het Argentijnse voetbal als geheel en de Argentijnse voetbalbond mogen niet toestaan ​​dat een handvol gewelddadige fans de ontwikkeling van de Superclàsico in ons land belemmert”, klinkt het in een persbericht. De verplaatsing van de match verstoort volgens de Argentijnse topclub de concurrentie. “Bovendien worden de fans die er oorspronkelijk zouden zijn bijzijn onterecht de match ontzegd.”

De heenmatch tussen Boca Juniors en River Plate in La Bombanera eindigde op een 2-2 gelijkspel. Vorige zaterdag stond de return gepland in El Monumental, maar die werd uitgesteld nadat de spelersbus van Boca met stenen en pepperspray bekogeld werd door fans van River Plate. Meerdere spelers raakten gewond, twee moesten er zelfs afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Donderdag besliste de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie (CONMEBOLl) uiteindelijk dat de terugmatch op 9 december om 20u30 zal doorgaan in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid. Boca Juniors en River Plate zijn echter niet akkoord met die beslissing en willen niet naar Madrid afzakken. Boca tekende al beroep aan en dreigt ermee naar het Internationaal Sporttribunaal TAS te trekken.

FIFA-voorzitter Infantino haalt uit naar relschoppers: “Idioten die het feest verpesten”

Gianni Infantino, de grote baas van de FIFA, betreurt dat relschoppers de finale van de Copa Libertadores tussen de Argentijnse aartsrivalen Boca Juniors en River Plate hebben verstoord. “Het zijn idioten die het feest hebben verpest. We moeten de verantwoordelijken vinden en hen een stadionverbod opleggen”, sprak Infantino klare taal op een persconferentie in Buenos Aires. “Ik hoop dat zoiets nooit meer voorvalt. Het was een triest moment voor heel de wereld. Het is maar een voetbalwedstrijd, geen oorlog.”

