Excentrieke eigenaar verkoopt Italiaanse club Palermo voor... tien euro

De Italiaanse voetbalclub US Palermo is voor een symbolische prijs van 10 euro verkocht. Dat werd zaterdag bekendgemaakt door voormalig voorzitter en eigenaar Maurizio Zamparini. De nieuwe eigenaars zijn nog niet bekend, het zou gaan om een bedrijf in Londen.

“Met een krop in de keel, en enkel de toekomst van de club en de supporters van Palermo in gedachten, neem ik diep bedroefd afscheid”, laat de 77-jarige Maurizio Zamparini weten in een afscheidsbericht op de website van de Italiaanse voetbalploeg.

“De nieuwe eigenaars nemen Palermo in handen voor een symbolische prijs van 10 euro, en verbinden zich ertoe om de schuldenberg van 22,8 miljoen euro af te betalen. Volgende week zullen vertegenwoordigers van de nieuwe eigenaars, de club zelf en het stadsbestuur rond de tafel zitten”, klinkt het verder in het statement.

Maurizio Zamparini Foto: BELGAIMAGE

De excentrieke Italiaan nam US Palermo over in 2002 voor 15 miljoen euro. Onder zijn voorzitterschap wist Palermo in 2004 na 31 jaar afwezigheid de poort naar de Serie A terug open te beuken. In die periode droegen heel wat stervoetballers het befaamde roze Palermo-truitje. Onder meer Paolo Dybala en Andrea Barzagli (Juventus), Javier Pastore (AS Roma) en Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) schitterden ooit in het Stadio Renzo Barbera van Palermo.

De afgelopen jaren ging het met de Siciliaanse voetbalploeg echter bergaf. In 2014 degradeerde Palermo al eens uit de Serie A, en hoewel ze onmiddellijk terug konden promoveren, daalde Palermo in 2017 terug naar de Italiaanse tweede divisie, de Serie B. In maart 2017 volgde de Italiaans-Amerikaanse zakenman Paul Baccaglini Zamparini al op als voorzitter van de ploeg. Dit seizoen staat Palermo na 13 speeldagen in de Serie B aan de leiding met 26 punten.