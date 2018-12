Belofte-coach AA Gent wordt niet de nieuwe coach van Eendracht Aalst

Bart Van Renterghem wordt definitief niet de nieuwe coach van Eendracht Aalst. Hij blijft tot nader order aan de slag als coach van de Gentse beloften. Van Renterghem heeft zelf de stekker uit de onderhandelingen getrokken bij Aalst, waar hij al eventjes in beeld was. Aalst zal nu in principe de vrije Yves van Borm, ontslagen bij Knokke ondanks drie titels, aanstellen als T1.

In Aalst was Van Renterghem al eens 3,5 jaar aan de slag, tussen oktober 2009 en maart 2013. Bij zijn overname loodste hij Eendracht van een degradatieplaats naar de eindronde om een jaar later de titel te pakken en de promotie naar tweede klasse af te dwingen. Op 11 maart 2013 werd Van Renterghem ontslagen en afgelost door Chris Janssens.