Nationale dag van rouw op 5 december na overlijden van Bush Senior

De Amerikaanse president Donald Trump zal samen met first lady Melania de begrafenis van de voormalige president George H.W. Bush bijwonen. Dat heeft het Witte Huis laten weten. “We zijn op dit moment een staatsbegrafenis aan het organiseren”, aldus woordvoerster Sarah Sanders. “De president heeft een dag van nationale rouw gedecreteerd op woensdag 5 december.”

George H.W. Bush overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd. In het boek “The Last Republicans”, gepubliceerd in november 2017, liet de Republikein optekenen dat hij tijdens de presidentverkiezingen van 2016 voor Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton had gestemd en sprak hij zich uit tegen Trump.

De huidige president Trump woonde in april de begrafenis van Barbara Bush, de vrouw van Bush Senior, niet bij. Volgens het Witte Huis wilde Trump de begrafenis niet verstoren met onder meer verhoogde beveiliging. Melania was wel aanwezig op de uitvaart.

Trump gelastte zaterdag ook een persconferentie af op de G20 in het Argentijnse Buenos Aires, “uit respect voor de familie Bush en voormalig president George H.W. Bush”. De persconferentie wordt verplaatst tot na de begrafenis.