Speciale eenheden op weg naar man die zich in woning heeft opgesloten

Knokke-Heist -

De speciale eenheden van de politie zijn momenteel onderweg naar de Rashoevewijk in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg). Een man heeft er zich opgesloten in een woning in de Sparrestraat. “Er is geen sprake van een gijzeling”, benadrukt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen.