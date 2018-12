Hoe kan dit geen rood zijn? Antwerp-doelman Bolat komt héél goed weg met geel karton voor vuistslag

Sinan Bolat heeft zich van zijn mindere kant laten zien tegen STVV. De doelman van Antwerp wilde uittrappen, maar werd daarbij lichtelijk gehinderd door De Sart. Bolat vond er niets beter op dan de middenvelder van de Kanaries een loepzuivere vuistslag uit te delen. Scheidsrechter Bert Put zag het, legde de bal terecht op de stip en trok… geel. Hoezo is dit geen rood?

Botaka zette de strafschop wel feilloos om. Put leek de pedalen nadien een beetje kwijt. Vlak voor de gelijkmaker van Antwerp was er een duidelijke overtreding op Bezus, die niet gefloten werd. De Oekraïener veroverde de bal en ploegmaat Kamada pikte die mee. Lamkel Ze, die de bal knullig kwijtspeelde, wilde zijn foutje rechtzetten en werkte de spurtende Bezus tegen de grond. Ref Put zag het niet, Antwerp veroverde de bal en zette de tegenaanval in. Juklerod zette voor en via Tomiyasu verdween het leer in doel. Een dure fout van Put.

En de VAR? Die zweeg net als in het geval bij Bolat in alle talen...

Bolat slaag De Sart recht in het gezicht...

… en doet dan alsof er niets aan de hand is.

De fout op Bezus voorafgaand aan de 1-1