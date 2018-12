Neil deGrasse Tyson beschuldigd van seksueel wangedrag: Fox en National Geographic openen onderzoek

De wereldberoemde astrofysicus Neil Degrasse Tyson wordt door twee vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Tyson is de presentator van ‘Cosmos: A Spacetime Oddysey’ en is een graag gezien gast in verschillende Amerikaanse talkshows. Fox en National Geographic, beide zenden ‘Cosmos’ uit, openen beide een onderzoek naar de aantijgingen.

De twee vrouwen brachten het nieuws naar buiten via Patheos.com, een christelijke website. Daar getuigen twee vrouwen dat Tyson hen op een ongepaste en seksuele manier benaderde op een feestje. Eén van de vrouwen, een collega-wetenschapper, vroeg Tyson op een feestje om samen op de foto te gaan. Daarop toonde Tyson zich heel geïnteresseerd in een tatoeage van de vrouw. Het was een heel gedetailleerde tattoo van het zonnestelsel die over haar arm tot op haar sleutelbeen liep. Tyson greep haar bij de arm om “pluto in haar jurk te zoeken”.

Zowel Fox als National Geographic hebben aangekondigd een onderzoek te openen naar de aantijgingen, dat meldt The Guardian.