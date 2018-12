IN BEELD. Zo ziet Parijs eruit na doortocht ‘Gele Hesjes’

Zaterdag is de betoging van de ‘Gele Hesjes’ in Parijs helemaal uit de hand gelopen. Relschoppers hebben er auto’s in brand gestoken, politie bekogeld met gele verf en vernielingen aangericht. Pas ’s avonds laat keerde de rust weder over de Parijse straten. Om en rond het protest had de stad veel weg van een oorlogszone.