Jongeren gooien stenen naar hulpdiensten na cafégevecht in Sint-Joost

Sint-Joost-ten-Node - Bij een gevecht in een café in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt. Jongeren bekogelden de toegesnelde agenten en hulpverleners er vervolgens met stenen.

De problemen ontstonden rond 19.00 uur in de Rivierstraat in Sint-Joost-ten-Noode. Er werd een veiligheidszone ingesteld, die volgens de polite rond 21.30 uur nog steeds van kracht was. Hoe het gevecht is ontstaan, is niet duidelijk. De drie gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeren niet in levensgevaar.

Jongeren gooiden projectielen naar de wagens van de politie en de hulpdiensten. De ordediensten deden een beroep op straatwerkers om de rust te doen weerkeren in de wijk. Niemand werd opgepakt.