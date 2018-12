ANALYSE. Regeringspartijen maken zich op voor week van de waarheid

Vicepremier Alexander De Croo neemt het zekere voor het onzekere en komt vervroegd terug van zijn buitenlandse missie. Zo is hij op tijd om het partijbureau van Open VLD bij te wonen, dat maandagochtend plaatsvindt. Een cruciale vergadering aan het begin van een week waarin de regering dreigt te vallen over het VN-migratiepact.

Vandaag speechen op hetzelfde podium van een benefietconcert waar wereldsterren als Beyoncé en Ed Sheeran optreden, en morgen op het gemak terug naar België vliegen. Dat was de oorspronkelijke planning van Open VLD-vicepremier Alexander De Croo, die al enkele dagen in Zuid-Afrika verblijft.

Maar de dreigende regeringscrisis rond het VN-migratiepact van Marrakech gooit die agenda nu overhoop. Aanvankelijk zou De Croo pas morgenavond landen op Belgisch grondgebied. Zo zou hij dus in de lucht hangen wanneer politieke week van de waarheid al is begonnen - allesbehalve een ideaal scenario voor een vicepremier.

Daarom heeft de liberaal zijn vlucht vervroegd. De Croo vertrekt vanavond al vanuit Zuid-Afrika, zodat hij morgenvroeg aanwezig is het op het belangrijk partijbureau van Open VLD. Daarop zal de partij de strategie uitzetten voor de volgende dagen. De liberale kopstukken zullen er proberen de neuzen in dezelfde richting te zetten. Vice-eersteminister De Croo speelt daarbij een hoofdrol.

Foto: Photo News

Cruciale week

De komende week wordt namelijk cruciaal voor de regering-Michel. N-VA staat lijnrecht tegenover de andere coalitiepartners in het dossier-Marrakech. De val van de regering is allang geen politieke fictie meer. Verwacht wordt dat premier Charles Michel (MR) maandag of dinsdag met een voorstel naar het kernkabinet stapt. De bedoeling is dat de eerste ministers en zijn vicepremiers een uitweg vinden uit de impasse.

Dinsdagochtend volgt dan een parlementaire hoorzitting met experts over de juridische waarde van het pact. De experts, elk voorgedragen door een politieke fractie, zullen daar hun mening formuleren over de mate waarin het migratiepact de Belgische rechtspraak kan beïnvloeden.

Donderdag staat er een Kamerdebat gepland over enkele resoluties van de oppositie. Daarmee wil ze de regeringscoalitie breken, waarbij de Marrakech-voorstanders CD&V, Open VLD en MR een wisselmeerderheid zouden vormen met partijen als Groen en CDH.

N-VA-fractieleider Peter De Roover waarschuwde eerder deze week dat zo’n wisselmeerderheid het einde van de regering betekent.

VN zet druk

Ondertussen zetten ook de Verenigde Naties wat meer druk op de ketel. Met een brief aan alle regeringen die het migratiepact onderhandelden, benadrukt de VN dat de tekst juridisch niet-bindend is.

Open VLD en CD&V verwelkomen de brief alvast. “Het is een goede zaak dat de VN de puntjes op de zet”, zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Ook zijn liberale tegenhanger Patrick Dewael is tevreden: “De inhoud van de brief loopt gelijk met onze analyse van het pact.”

Dewael herhaalt zijn voorkeur voor de toevoeging van een zogenaamde interpretatieve verklaring. Met zo’n begeleidende tekst benadrukt de regering dat het pact geen invloed zal hebben op onze rechtspraak. Landen als Nederland en Duitsland zijn het al eens over die piste.

Toch kan ook dat scenario N-VA voorlopig niet overtuigen. Op Twitter zette staatssecretaris Theo Francken (N-VA) gisteren opnieuw de toon: “Het Marrakechpact is een goedbedoeld initiatief van de globale elite dat politiek mislukt is door het verzet van de bevolking in het netto-migratieontvangende Westen.”