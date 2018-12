Zelfs dierenartsen krijgen tegenwoordig al af te rekenen met negatieve online recensies

Niet alleen de horeca lijdt onder negatieve commentaren op sociale media. De plaag groeit ook bij medische en paramedisch beroepen. Dat blijkt uit rondvraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

“We hebben zopas een brede rondvraag gedaan bij bijna duizend mensen uit de medische en paramedische sector”, zegt Christin Mattheeuws van het NSZ. “Daar zaten zowel dokters bij, als tandartsen en zelfs veearten. Maar ook logopedisten, verpleegsters, kinesisten. We wilden weten hoe vaak zij op sociale media worden aangepakt.”

Haast een vijfde (18 procent) zegt te zijn aangepakt op sociale media. Door klanten die niet tevreden waren over de verleende diensten, de wachttijd of de prijs. “Sommigen krijgen zelfs commentaar van mensen die ze niet eens hebben behandeld.”

De belangrijkste kanalen waarop mensen hun commentaar spuien, zijn twitter, de website van het dienstverlener maar vooral Facebook.“Hier is de stijging het spectaculairst. 1,5 procent recenseerde in 2015 via Facebook, momenteel is dat maar liefst 32 procent.

Bijna 4 op de 10 van de medici met een negatieve recensie probeert de commentaren positief te counteren. Maar daarmee zijn de negative commentaren nog niet off line. Daarom raadt NSZ aan om een negatieve commentaar positief te counteren of door andere klanten positief te laten reageren.

Zo ga je om met online-kritiek

* Krijgt de ondernemer negatieve feedback, dan haalt hij best de ‘klager’ zo snel mogelijk offline, door niet verder te discussiëren online, maar de persoon uit te nodigen om erover te spreken telefonisch of in een face to face gesprek .

* De ondernemer dient de online reacties regelmatig te lezen. Uit kritiek kan een ondernemer leren.

* De ondernemer vraagt best aan trouwe en tevreden klanten om een positieve recensie te schrijven.

* De ondernemer is beter eerlijk en begripvol voor zijn klant. Heeft hij een fout gemaakt, dan geeft hij dat best toe en kan de ondernemer beter een commerciële tegemoetkoming geven.