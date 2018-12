Dennis Praet bedankt Sampdoria voor contractverlenging met doelpunt in ruime overwinning

Sampdoria heeft met ruime 4-1 cijfers gewonnen van Bologna. Onze landgenoot Dennis Praet, die zopas nog zijn contract openbrak tot 2021, eiste een hoofdrol op. De voormalige Gouden Schoen opende al na 10 minuten spelen de score door een strakke voorzet tegen de touwen te duwen. Voor Praet was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Na de gelijkmaker van Poli schakelde Sampdoria een versnelling hoger. Aan de rust leidde het al met 3-1 dankzij goals van Quagliarella en Ramirez. Na de pauze zette Quagliarella de eindstand op het scorebord. Sampdoria is na 14 speeldagen achtste in de Serie A.