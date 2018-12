Politie zoekt getuigen van poging tot ontvoering 14-jarig meisje

Koekelare - De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid voor mogelijke getuige(n) van een poging tot ontvoering van een veertienjarig meisje in Koekelare.

Op 30 november rond 17.05 uur stapte het veertienjarige slachtoffer van de bus in de Oostmeetstraat in de buurt van het kruispunt met de Barnestraat. Een oude man probeerde het meisje in een klein zwart voertuig te lokken, maar het meisje liep weg. Daarop achtervolgde het voertuig het slachtoffer.

Een andere vrouw stopte en kon de man in de wagen wegjagen. De nummerplaten van de kleine zwarte wagen waren afgedekt.

De man is tussen 65 en 70 jaar, verzorgd voorkomen, drager van een donkerblauwe jeans en grijze jas. De man heeft een normale lichaamsbouw en is ongeveer 1,70 meter.

“Wij zijn dringend op zoek naar getuige(n) van deze feiten”, aldus de politie van de zone Polder. “Indien de dame die hulp bood kennis neemt van deze oproep verzoeken wij haar dringend contact op te nemen via het nummer 051/51.99.88.”