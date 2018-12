Brandweer moet uitrukken tijdens jaarlijks feest: zolderverdieping van kapperszaak in brand

Torhout - Op de zolderverdieping boven de kapperszaak ’t Kappershuis op de Torhoutse Markt heeft zaterdagavond een brand gewoed.

Het vuur ontstond rond 18.30 uur en veroorzaakte een hevige rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en ging het vuur te lijf via het dak en de kapperszaak, die op dat moment al gesloten was.

De brand was snel onder controle. “De oorzaak is nog niet duidelijk”, zegt Alain Crombez van de Torhoutse brandweer. “Niemand raakte gewond.”

Uitgerekend zaterdag vierden de leden van het Torhoutse brandweerkorps het jaarlijkse Barbarafeest. “Maar uiteraard blijven wij te allen tijde paraat”, aldus nog Alain Crombez. Over de omvang van de schade is er nog niets bekend. De kapperszaak bleef op het eerste gezicht alvast gevrijwaard.