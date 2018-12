Stookolie van tankstations? Goedkoper, maar wel verboden

De stookolie die in tankstations aangeboden wordt, is voor bepaalde vrachtwagens, die dat bijvoorbeeld gebruiken voor hun koeling. Het tanken ervan door particulieren is illegaal. Dat zegt brandstoffenhandelaarsfederatie Brafco in een reactie op een artikel van BRUZZ, waaruit blijkt dat in Brussel enkele tankstations mazout ter beschikking stellen van hun klanten.

“Meer en meer mensen komen hier stookolie tanken. Het is goedkoper en even efficiënt als de normale variant”, vertelt de uitbater van een van de drie Brusselse tankstations in het Brusselse die stookolie verkopen. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop klanten het gebruiken. Het is illegaal, dat weet iedereen, maar de torenhoge dieselprijzen maken dat mensen bereid zijn meer risico’s te nemen”, zegt de man aan de redactie van de Brusselse nieuwssite. De FOD Financiën heeft in België via douanecontroles al 763 fraudegevallen met rode diesel vastgesteld dit jaar.

Volgens directeur Johan Mattart van de Belgische federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) zijn er niet alleen in Brussel pompstations die mazout aanbieden. “Maar dat is bijvoorbeeld voor koelwagens, of bepaalde landbouwvoertuigen. Een particulier mag dat product niet gebruiken in zijn voertuig. De pompen zijn ook duidelijk gescheiden en in principe kan het ook enkel worden aangeboden in tankstations die bemand zijn.”