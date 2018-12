Paus Franciscus: “Homoseksualiteit is een trend waar ook geestelijken gevoelig voor zijn. En dat moeten we vermijden”

Paus Franciscus is bezorgd over wat hij zelf omschrijft als “de ernstige kwestie” van homoseksualiteit. In een zaterdag gepubliceerd boek zegt de kerkleider dat het “een trend is, waar ook geestelijken gevoelig voor zijn”. “Maar dat moeten we absoluut vermijden, te beginnen bij jonge kandidaat-priesters.”

“Homoseksualiteit lijkt in de mode te zijn in onze samenlevingen”, zo zegt Franciscus in het boek ‘The Strength of Vocation’ (‘De kracht van de roeping’). “En die mentaliteit heeft ook zijn invloed op het leven in de kerk. Dat maakt me bezorgd, misschien ook omdat de kwestie niet altijd evenveel aandacht gekregen heeft.”

Hoewel de paus enkele jaren geleden nog een veel zachtere toon aannam als het over homoseksualiteit ging, zijn de uitspraken toch niet zo verrassend. De Katholieke Kerk beschouwt homoseksualiteit nog altijd als “zondig” en een decreet uit 2016 benadrukte nog eens het belang dat priesters aan hun celibaat gebonden zijn en dat homoseksuelen geen geestelijke ambt mogen uitvoeren.

“Het kan gebeuren dat het niet voorkomt als ze priester worden, maar dat het zich pas later manifesteert’, zegt de paus nog. “Maar in het priesterlijke leven is er geen plaats voor dat soort affectie. De Kerk raadt dus aan dat mensen met die neigingen niet aanvaard worden als ingewijden.”

Geestelijken waarvan bekend is dat ze homoseksueel zijn, worden dan weer aangeraden om “smetteloos verantwoordelijk” te zijn. “We moeten hen aandringen om hun celibaat met integriteit te voldragen zodat ze hun (geloofs)gemeenschap nooit schandaliseren. Eigenlijk is het beter dat ze hun ambt verlaten in de plaats van een dubbel leven te leiden.”