Sint verrast brandweerlui tijdens interventie... voor schoorsteenbrand

Gistel / Jabbeke - De brandweer van Gistel is zaterdagavond rond 21.15 uur met drie wagens uitgerukt richting Jabbeke. De bewoner van een woning in de Brielweg vermoedde dat er brand ontstaan was in zijn schoorsteen en nam het zekere voor het onzekere. Maar een controle van de schouw wees uit dat zijn vrees voorbarig was. Terwijl de spuitgasten hun materieel aan het opkramen waren kregen ze plotseling een onverwachts bezoekje van Sinterklaas en Zwarte Piet.

De goedheilig man en zijn trouwe knecht waren toevallig op ronde in de buurt en besloten even poolshoogte te komen nemen. Een schouwbrand is dan ook de ergste nachtmerrie voor Zwarte Piet. “Gelukkig was onze ronde net voorbij”, knipoogde de Sint. “Helaas hebben we hierdoor ook geen snoepgoed of speelgoed meer over voor deze brave brandweermannen.”

Maar een leuke foto hielden de leden van het Gistelse brandweerkorps er natuurlijk wel aan over.