Dit is het beste café van Vlaanderen

Lier -

Nadat de vijf provinciale winnaars van onze jaarlijkse wedstrijd ‘Het Beste Café van Vlaanderen’ waren bekendgemaakt, was het aan de vakjury om een finale oordeel te vellen. Afgelopen week snoven onze culinair journalist Chris Snick, onze wijnkenner Alain Bloeykens en winnaar van vorig jaar Dieter De Clercq de sfeer op in de vijf cafés. Een winnaar aanduiden was niet simpel, maar uiteindelijk viel de keuze op Sint-Gummarus in Lier van Katrien en Björn. “Schoonmoeder en schoonzoon, samen in één zaak. Alleen dat al verdient eigenlijk een prijs.” De overwinning werd zaterdagavond alvast stevig gevierd tijdens de officiële prijsuitreiking.