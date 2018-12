Is dit de ring van Pontius Pilatus, de man die Jezus Christus liet kruisigen?

Archeologen beweren dat ze een ring hebben ontdekt van Pontius Pilatus, de Romeinse prefect die Jezus Christus liet kruisigen. Het gaat om een meer dan 2.000 jaar oude koperen ring die werd gevonden in de buurt van Bethlehem.

De ring werd eigenlijk vijftig jaar geleden al aangetroffen tijdens archeologische opgravingen van een voormalig fort gebouwd door koning Herodes. Het was maar een van honderden sieraden die op de site werden gevonden, werd lang als onbelangrijk beschouwd en het duurde tot nu voor het degelijk geanalyseerd werd.

Na het grondig schoonmaken van de ring ontdekten de archeologen in Grieks schrift de naam “Pilatus” naast een afbeelding van een wijnvat. De letters waren bijna volledig vervaagd en werden pas leesbaar op foto’s van een speciale camera.

Pontius Pilatus was tussen 26 en 36 na Christus de prefect of gouverneur van de Romeinse provincie Judea. Volgens het Nieuwe Testament was hij de man die Jezus Christus liet kruisigen. Volgens de experts gaat het wel degelijk om een ring van Pontius Pilatus zelf. “Ik ken geen andere Pilatus uit die periode en de ring toont toch aan dat het om een persoon van standing ging”, zegt professor Joodse geschiedenis Danny Schwartz.

Volgens anderen is de ring echter “te eenvoudig” om van een Romeinse gouverneur geweest te zijn. Volgens hen gaat het om een ring die gedragen werd door zijn personeel om brieven en documenten met gesmolten was te verzegelen. Een andere theorie luidt dat Pilatus ook extravagantere gouden sieraden bezat voor officiële ceremonies, maar dat hij de koperen ring gebruikte voor zijn dagelijkse taken.

Foto: EPA-EFE