KV Kortrijk ontsnapt aan disciplinaire sanctie wegens procedurefout

Brussel - KV Kortrijk wordt niet gestraft voor de racistische opmerkingen van enkele supporters aan het adres van Standard-spelers Paul-José Mpoku en Christian Luyindama in het competitieduel van 11 november. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakte het dossier “bij gebrek aan enig spreekkoor” aanhangig bij de verkeerde disciplinaire commissie, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep vrijdag.

Na de match tussen Kortrijk en Standard trok doelpuntenmaker Mpoku fel van leer tegen de West-Vlaamse supporters. Die zouden hem en ploegmaat Luyandima met racistische gebaren en spreekkoren van de wijs gebracht hebben. Ook na de wedstrijd waren de spelers met donkere huidskleur het mikpunt van racisme, stelde match delegate Koenraad Van Hal vast in het Guldensporenstadion.

“Bij het arriveren in de spelerstunnel werden de spelers van Standard door een groep supporters van KV Kortrijk uitgefloten en werden racistische opmerkingen gemaakt. In de spelersgang zelf is een stuk doorzichtig waardoor er opnieuw visueel contact is tussen spelers en supporters. Daar aangekomen wilde een speler terug naar buiten, maar ik ben tussengekomen omdat dat niet de juiste reactie was”, getuigde Van Hal. “Bij het verlaten van het terrein maakten kleine groepjes in de tribune obscene gebaren, zoals de middelvinger. Iedereen riep verschillende zaken en er was geen sprake van echte spreekkoren. Het was wel duidelijk merkbaar dat de spelers van Standard geviseerd werden en dan vooral die met donkere huidskleur.”

Voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, waarbij bondsprocureur Marc Rubens het dossier aanhangig was gemaakt, toonden die getuigenis en de bijgebrachte tv-beelden aan dat er geen spreekkoren waren, maar hoogstens wangedrag van supporters. “Bij gebrek aan enig spreekkoor had het Bondsparket de vordering enkel voor de Geschillencommissie kunnen brengen”, aldus de Geschillencommissie Hoger Beroep, die zich enkel over spreekkoren in eerste aanleg uitspreekt en zich dus onbevoegd verklaarde.

KV Kortrijk ontsnapt zo aan een sanctie, aangezien de termijnen de zaak aanhangig te maken (een week na de wedstrijd) verstreken zijn. Het Bondsparket, dat 5.000 euro boete had gevorderd, kan nog wel in evocatie gaan. De Evocatiecommissie buigt zich over de te volgen procedure en kan het dossier alsnog naar de Geschillencommissie doorverwijzen.

# Belga context ## Related picture(s) [Jupiler Pro League - SOCCER JPL D15 KV KOR...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)