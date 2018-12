‘Gele hesjes’ roepen op tot nieuw protest in Brussel: hoofdstad opnieuw lamgelegd op 8 december?

Brussel - De ‘gele hesjes’, die onder meer betogen tegen de hoge brandstofprijzen, roepen op tot een nieuwe betoging in Brussel. De manifestatie zou plaatsvinden op zaterdag 8 december, zo blijkt uit een nieuw aangemaakt Facebook-evenement.

Het Facebook-evenement werd aangemaakt door ‘Belgian Power’ en roept op tot een nieuw protest op zaterdag 8 december, tussen 10 en 22 uur. Zondagmiddag hebben nog maar 12 mensen aangegeven dat ze zullen gaan, meer dan 300 anderen laten weten “geïnteresseerd” te zijn.

Het zou gaan om de tweede betoging van de ‘gele hesjes’ in onze hoofdstad. Vorige vrijdag liep het protest zwaar uit de hand: een vijfhonderdtal actievoerders zette de boel op stellen, meerdere politievoertuigen werden in brand gestoken, in meerdere straten werden de kasseien uitgebroken om als projectiel te gebruiken en ook signalisatieborden en werfmateriaal werd gebruikt om mee te gooien. In totaal werden 82 mensen opgepakt, 5 van hen zijn gerechtelijk gearresteerd. Volgens het Brusselse parket gaat het om een persoon die ervan verdacht wordt verboden wapens (scheermesjes) bij zich te hebben gehad, een andere die in het bezit was van verdovende middelen en een iemand die verdacht wordt van opzettelijke vernielingen.

Twee andere verdachten blijven aangehouden. Het gaat om F.E., die verdacht wordt van weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan een politieagent, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Hij moet op 4 januari voor de correctionele rechtbank verschijnen. De andere verdachte die aangehouden blijft, is minderjarig. Die persoon wordt verdacht van opzettelijke vernielingen en het in brand steken van twee politievoertuigen.

Dadelijk meer...