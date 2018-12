Alaska werd vrijdag getroffen door een zware aardbeving met een magnitude van 7.0 op de schaal van Richter. De schade aan de infrastructuur is enorm. Er is sprake van zeker 40 wegen die zijn ingestort. Te gevaarlijk dus om zich nog met een wagen op te begeven, al vormt deze bestuurder van een jeep een uitzondering. Zo trachtte hij in Wasilla met de nodige risico’s aan de overkant van een groot zinkgat te geraken. Met succes, tot grote opluchting bij de ongeruste omstanders.