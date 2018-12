Man (30) komt om bij vechtpartij na ruzie in relationele sfeer

Aarschot / Glabbeek - Bij een vechtpartij in Aarschot is in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk slachtoffer gevallen. Het parket van Leuven heeft een gerechtelijk onderzoek voor moord gevorderd. Dat bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert zondag.

“Bij een vechtpartij op straat is rond 3.30 uur een dode gevallen”, zegt Callewaert. “Het slachtoffer is een man van 30 jaar uit Glabbeek. Ter plaatse was ruzie ontstaan in een relationele context.”

“Twee verdachten zijn opgepakt. Het gaat om een vrouw van 25 jaar en een man van 28 jaar. Zij moeten nog worden verhoord. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor moord. Het afstappingsteam met de wetsdokter en mensen van het lab is ter plaatse. De onderzoeksrechter en het parket begeven zich zondagnamiddag naar de locatie waar de feiten plaatsvonden.”

De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nog niet bekend.