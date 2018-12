Spectaculaire beelden: middendeel van brug in Herentals met grote middelen gesloopt

Herentals - De sloopwerken van de brug van de Lierseweg over het Albertkanaal zijn volop aan de gang in Herentals. Vandaag stortte alvast het middendeel van de brug naar beneden. De zijkanten volgen op maandag en dinsdag.

Het verkeer tussen Herentals en Grobbendonk passeert sinds vrijdag al over de nieuwe boogbrug die naast de bestaande van de Lierseweg over het Albertkanaal is aangelegd. Alles was voorbereid om zaterdag met de sloop van de oude oeververbinding te starten.

Na de opbraak van het wegdek in de loop van zaterdag begonnen ‘s avonds rond 19 uur de eigenlijke sloopwerken. Op drijvende pontons staan kranen met speciale trilhamers en kniptangen, die de constructie van gewapend beton brokje voor brokje afknabbelen. Het is een werk van lange adem, dat ook vandaag verder gaat. Het luidruchtige gebeuren lokte wat nieuwsgierige toeschouwers. De zijstukken van de brug worden maandag en dinsdag verder afgebroken.