Club Brugge begint met dezelfde elf als in Dortmund, twee wissels bij Standard voor belangrijke topper

Club Brugge zal de topper tegen Standard aanvangen met hetzelfde elftal dat eerder deze week een gelijkspel uit de brand sleepte bij Borussia Dortmund in de Champions League. Bij Standard zijn er wel twee wissels na de stuntzege tegen Sevilla in de Europa League. Geen Emond, Sa of Oulare in de spits: Maxime Lestienne speelt, waardoor Mehdi Carcela vermoedelijk als valse 9 zou kunnen starten. Mpoku zit niet in de wedstrijdselectie, zoals we eerder al berichtten: Marin vervangt hem.