Aantal vermisten door bosbranden Californië valt terug tot 25

Het aantal mensen dat nog vermist was na de hevige natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië is teruggevallen tot 25. Dat zegt het lokale politiedepartement op Twitter. Vorige week waren nog meer dan 200 mensen vermist, maar heel wat van hen zijn nu toch opgedoken.

Nu de natuurbranden volledig onder controle zijn, konden de autoriteiten de lijst met vermisten grondig controleren en mensen contacteren, klinkt het. Van 25 vermisten is nog niets vernomen, de rest is intussen terecht.

De natuurbranden in Californië, de zwaarste ooit aan de Amerikaanse westkust, kostten het leven aan 88 mensen. Bijna 14.000 huizen zijn verwoest, net als 62.000 hectare land.

Hoewel het vuur volledig onder controle is, is de ellende in Californië nog niet voorbij. De regio wordt nu geteisterd door hevige regen en overstromingen, waardoor veel mensen nog altijd niet naar huis terug kunnen keren.