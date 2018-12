Martinez legt uit waarom hij vechtpartij Carrasco verzweeg

Bondscoach Roberto Martinez kwam na de EK-loting ook terug op de laatste interlands tegen IJsland en Zwitserland en meer bepaald op de onbeschikbaarheid van Yannick Carrasco, Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. Zo verzweeg Martinez dagenlang dat Carrasco nog in China zat. Pas na de interlands bleek dat hij wegens een vechtpartij met een ploegmaat tijdelijk zijn visum kwijt was.

“Onze relatie met de spelers is heel transparant Ik kende van bij aanvang dus wel de reden waarom Yannick er niet was maar om legale redenen kon ik daar niets over zeggen. Dat had de situatie kunnen beïnvloeden en dat kon niet.”

Ook vreemd was de situatie met Lukaku en Fellaini, voor en na de interlandbreak in actie met Manchester United maar voor de Rode Duivels geblesseerd. Ook nu blijft Martinez eerder vaag wie de beslissing nam om hen aan de kant te houden. Martinez of Man United-trainer José Mourinho? Feit is wel dat die laatste zijn stem daarin had. “Lukaku had een blessure waardoor hij in zijn laatste match voor Manchester United niet top was. We hebben geprobeerd maar hij raakte niet fit voor de wedstrijden. Fellaini was een ander geval: hij kwam net terug uit een blessure die hij bij de nationale ploeg had opgedaan. Hij had extra zorg nodig en in een gesprek met de drie partijen – Marouane, zijn club en wijzelf – beslisten we om deze match niet te spelen. Wij hebben goeie relaties met de clubs en we nemen beslissingen op basis van de staat van de spelers, fysiek of mentaal. Niet vanuit Brussel maar op basis van de informatie die we ook van de clubs krijgen. We willen het beste voor de clubs én voor de nationale ploeg. Daar is niets duister aan. We willen gewoon dat spelers de hoge eisen op club- en internationaal niveau de baas kunnen.”