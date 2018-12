Esports, ofwel competities voor videogames, zijn de laatste jaren stevig in opmars. Ook in ons land is dat niet anders. Zo vinden dit weekend in de Spiroudome in Charleroi de finales van het ESL Proximus Championship plaats. De beste Belgische teams in de games ‘Counter-Strike: Global Offensive’ en ‘League of Legends’ nemen het er tegen elkaar op. Niet enkel voor de eer, maar ook voor stevige geldsommen. En daar hebben deze spelers van ‘Counter-Strike’ maar al te graag veel voor over.