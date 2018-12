DOE DE TEST. Kan jij deze examenvragen uit lang vervlogen tijden oplossen?

Het niveau van ons onderwijs daalt. Acht op de tien leerkrachten in onze enquête zijn daar heilig van overtuigd. Vijf leerkrachten uit het middelbaar halen hun examens van lang vervlogen tijden vanonder het stof en trekken hun conclusies. Kan jij de vijf examenvragen oplossen?

1. Wiskunde

Klik hier voor de oplossing

x = 31/27

2. Geschiedenis

Klik hier voor de oplossing

De machtsstrijd tussen paus en keizer: slag bij Bouvines (1214) en de heftige strijd tussen Engeland en Frankrijk: honderdjarige oorlog (1337-1453)

Het Franse leger, met de steun van de paus, versloeg de verenigde legers van het Duitse Keizerrijk, de Engelse koning en de graaf van Vlaanderen. Daardoor bekwam Frankrijk de overwinning en hield Engeland Calais over.

3. Aardrijkskunde

Klik hier voor de oplossing



De breedteligging bepaalt in grote mate de verschillen in temperatuur.

1) Een stralenbundel aan de polen zal op een grotere oppervlakte schijnen dan eenzelfde stralenbundel aan de evenaar. In Hammerfest zal de ingestraalde energie meer verspreid worden, waardoor de temperatuur er lager zal zijn.

De breedteligging bepaalt in grote mate de verschillen in temperatuur.

1) Een stralenbundel aan de polen zal op een grotere oppervlakte schijnen dan eenzelfde stralenbundel aan de evenaar. In Hammerfest zal de ingestraalde energie meer verspreid worden, waardoor de temperatuur er lager zal zijn.

2) Lichtstraal A zal een langere afstand door de atmosfeer afleggen dan lichtstraal B, waardoor de kans op reflectie en absorptie er groter is.

4. Frans

Klik hier voor de oplossing

Levez-vous quand le professeur(prof) entre !

La pharmacie est à côté de la poste.

5. Nederlands

Klik hier voor de oplossing

1. De vier criteria zijn: stem (stemhebbende en stemloze medeklinkers), stand van de huig (orale en nasale klanken), de wijze van afsluiting of vernauwing in de mondholte (occlusieven, liquiden, fricatieven of halfvocalen), de plaats waar de afsluiting of vernauwing plaatsheeft (bilabialen, labiodentalen, dentalen, alveolairen, palatalen, velairen, laryngaal)

2. De y is een niet-geronde, gesloten, palatale klinker, de o is een geronde, half open, velaire klinker, de g is een stemhebbende, velaire fricatief (medeklinker)

3. Leerlingen moesten toen ook voor Nederlands nog de fonetische tekens aanleren (zoals we dat nu nog kennen bij Engels) en er werd van hen verwacht dat ze deze woorden foutloos konden omzetten in fonetisch schrift.