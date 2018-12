Op de foto met Ronaldo en altijd goed in beeld bij kleedkamerbeelden: wie is deze onbekende figuur bij Juventus?

Juventus lijkt dit seizoen af te stevenen op een achtste opeenvolgende Italiaanse titel. De Oude Dame telt na veertien speeldagen liefst 40 punten en heeft zowel de beste aanval als de beste verdediging in de Serie A. Er verschenen dit seizoen dan ook al verschillende beelden waarop spelers van Juventus heel gelukkig zijn. Op training, maar ook in de kleedkamer. Prominent daarbij aanwezig is... Carlo Pinsoglio.

De volgende vier foto's zeggen genoeg. Pinsoglio staat telkens met blote borstkas in de belangstelling op de beelden uit de kleedkamer van Juventus en samen met Ronaldo op de foto gaan, doet hij ook graag.

(lees verder onder de foto's)

??semana top de trabalho,equipa ganhadora????????????simmm pic.twitter.com/69xdLESZyP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 7 september 2018

Kind van de club

Maar wie is Carlo Pinsgolio eigenlijk? Wel, de Italiaan is voor het tweede seizoen op rij de derde doelman van Juventus. Vorig jaar na Gianluigi Buffon en Wojciech Szczesny, dit jaar na Wojciech Szczesny en Mattia Perin. De 28-jarige Pinsoglio speelt al sinds zijn tienerjaren voor de club, maar werd de voorbije jaren altijd uitgeleend. Zijn eerste uitleunbeurt was er eentje aan Viareggio in 2010. Daarna volgden Pescara, Vicenza, Modena, Livorno en tot slot Latina Calcio in 2017.

De regels in Italië rond eigen opgeleide spelers werden toen verstrengd en dus besloot Juve om van Pinsoglio de derde doelman te maken. De negenvoudige belofteninternational zit momenteel aan één optreden: hij verving in de laatste wedstrijd van vorig seizoen, thuis tegen Chievo, clublegende Buffon die na zeventien seizoenen afscheid nam van de Oude Dame. De in Moncalieri, vlak bij Turijn, geboren Pinsoglio vindt het bankzitten dus helemaal niet erg. Hij zou zelfs een belangrijke factor zijn in de kleedkamer van Juve, dat hem in september nog een nieuw contract tot 2020 liet tekenen.