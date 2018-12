Bill Gates verdubbelt investeringen van Belgische Staat in tropische ziekte: “20 miljoen levens verbeteren op twee jaar”

België gaat de komende twee jaar 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) investeren in de strijd tegen verwaarloosde tropische ziekten. Dat heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) zondag aangekondigd in de marge van het Global Citizen Festival in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. De Bill & Melinda Gates Foundation is ermee akkoord gegaan om het bedrag te verdubbelen. De investering is een hefboom om in totaal 300 miljoen dollar aan investeringen beschikbaar te maken.

Het geld wordt geschonken aan de Expanded Special Project for Elimination of Neglected Tropical Diseases (ESPEN). Dat is een VN-programma van vijf jaar dat de Wereldgezondheidsorganisatie in 2016 heeft gelanceerd om verwaarloosde tropische ziekten te elimineren.

Hoewel er behandelingen bestaan, sterven jaarlijks 170.000 mensen aan verwaarloosde tropische ziekten, terwijl duizenden anderen moeten leven met de gevolgen ervan. Zo zijn de ziekten zowel de oorzaak als het gevolg van armoede. De ziekten zoals dengue, hondsdolheid en de slaapziekte, komen voor in gemeenschappen waar onvoldoende toegang is tot drinkbaar water, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.

“België wil de strijd tegen verwaarloosde tropische ziekten opvoeren en de vicieuze cirkel van armoede-ziekte-armoede breken”, aldus De Croo. “Elke geïnvesteerde euro is goed voor twee behandelingen. Door de krachten te bundelen met de Bill & Melinda Gates Foundation kunnen we het leven van 20 miljoen mensen verbeteren in de komende twee jaar.”

Uitroer

België werkt ook al samen met de Bill & Melinda Gates Foundation rond het uitroeien van de slaapziekte. De samenwerkingen passen binnen de Belgische strategie om via investeringen andere donoren aan te zetten om zich eveneens in te spannen.

Minister De Croo is zondag in Zuid-Afrika te gast op het Global Citizen Festival, een benefietconcert dat fondsen wil verwerven voor de strijd tegen armoede. Hij had er onder meer een gesprek met Mark Suzman, de voorzitter van de Bill & Melinda Gates Foundation. Suzman kondigde op het podium trouwens aan dat zijn stichting in totaal 17 miljoen dollar aan de Wereldgezondheidsorganisatie schenkt in de strijd tegen tropische ziekten.