Simpel maar doeltreffend: zo vermijdt moedige voetganger dat dief ervandoor gaat met geld voor goed doel

De British Transport Police heeft vrijdag bewakingsbeelden vrijgegeven van een moedige ingreep van een voetganger. Toen de man op 25 maart een dief in het vizier kreeg die ervandoor ging met kistje dat geld bevatte voor een goed doel, aarzelde hij niet in te grijpen. De manier waarop was simpel maar doeltreffend: de man een voetje lichten bleek voldoende om de dader, de 23-jarige Joshua Starkey, tegen de grond te krijgen.

Net voordien sloeg de man zijn slag in een winkel die zich in het treinstation van Hull bevond. De bewakingsbeelden die de British Transport Police vrijdag deelde, laten zien hoe Starkey op brute wijze het kistje meenam en ervandoor ging. Ver geraakte hij met zijn buit echter niet: kort na zijn val liet hij het geld voor wat het was. Hoeveel centen er zich in het kistje bevonden, is niet duidelijk.

De politie kon Starkey later identificeren en oppakken. Op 19 november werd hij veroordeeld tot een celstraf van 16 weken.