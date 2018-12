“Geweld aan mijn café is geen uitzondering meer”: uitbater vraagt meer politiepatrouilles na zware vechtpartij

Sint-Niklaas - Cafébaas Steve Vonck van ‘t Hemelrijk op de Grote Markt wil meer politiepatrouilles in de uitgaansbuurt na een vechtpartij voor zijn zaak vrijdagnacht. “Meer mensen gaan uit naar steeds minder cafés”, ziet hij als een oorzaak van het stijgende geweld.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag liep een bezoeker van café ‘t Hemelrijk een zware hoofdwonde op bij een vechtpartij op het terras voor de zaak. Een drietal medewerkers van het café die de gemoederen wilden bedaren, deelden daarbij ook in de klappen. De precieze aanleiding voor het geweld is voorlopig nog onduidelijk. De politie pakte één man op die illegaal in ons land bleek te zijn. Voor Steve Vonck, die zowel café ‘t Hemelrijk als café De Casino uitbaat en tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op de tweede plaats stond van de sp.a-lijst, toont het incident de nieuwe realiteit aan in het uitgaanskwartier. “Het aantal cafés en zeker de nachtzaken waar je gewoon een pint kan drinken en je amuseren, zijn sterk afgenomen”, stelt de kroegbaas vast. “Als je de deuren telt waar geen portier staat schieten eigenlijk alleen mijn twee zaken en dan nog twee man en een paardenkop over. Maar er zijn nog steeds evenveel en zelfs meer mensen die ‘s avonds op stap gaan. En niet altijd met de beste bedoelingen. Zo’n figuren treffen elkaar dan steeds vaker in en rond café Hemelrijk. Vroeger was een vechtpartij in mijn café de grote uitzondering. Spijtig genoeg is dat nu niet meer het geval.”

Steve Vonck zegt komende week aan te zullen kloppen bij de burgemeester en korpschef met de vraag voor meer politiepatrouilles in de uitgaansbuurt. “Ik ben heel tevreden over de politie, die altijd meteen ter plaatse is bij ons als er iets gebeurt. Dat was ook vrijdagnacht het geval. Maar ze hebben te weinig mensen en middelen om te kunnen inzetten. Als je met twee man tijdens een weekendnacht moet patrouilleren van aan club Exo op de Heidebaan tot op de Grote Markt, is dat veel te weinig. Ik wil allesbehalve een politiestaat, maar als er permanent wordt gepatrouilleerd in de uitgaansbuurt heeft dat een ontradend effect.”

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) bekijkt wat de mogelijkheden zijn. “Ik heb aan korpschef Gwen Merckx een verslag gevraagd van wat er precies is gebeurd”, reageert hij. “Mogelijke maatregelen zal ik met haar bespreken.”