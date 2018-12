ANALYSE. Ludo Vandewalle: “Ivan Leko moet vloeken in de kerk”

De Standard-fans en Michel Preud’homme moeten stilaan gek worden. Behaalde Standard donderdag het beste resultaat van alle clubs in de Europa League, speelde het vanmiddag als een stel amateurs. Club Brugge mocht schietoefening houden. Het deed denken aan vorig seizoen, niet de 4-4 in PO1, maar de 4-0 in de reguliere competitie. De Rouches zijn er nog lang niet. Club Brugge is terug maar heeft een probleem met zijn flankspelers.