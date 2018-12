Ophef over blunder voor “8.000 euro”: trainer haalt vernietigend uit, doelman duikt onder en schreeuwt onschuld uit

In het Servische voetbal gaat het tegenwoordig meer over Uros Duric dan over eender welke wedstrijd. De doelman van Dinamo Vranje blunderde eind november tegen Partizan Belgrado, dat met 6-0 won. Na afloop zat het spel op de wagen. Vranje werd door trainer en club beschuldigd van matchfixing, en er werd een onderzoek geopend. Maar de doelman zelf schreeuwt zijn onschuld uit.

Dinamo Vranje promoveerde vorig seizoen naar de eerste klasse in Servië, de SuperLiga. Maar na achttien speeldagen staat de club troosteloos laatste met amper 7 punten en 45 tegendoelpunten. Afgelopen weekend werd er nog met 0-4 verloren van Radnicki Nis. Uros Djuric stond toen niet in doel want de club wil voorlopig niets meer te maken hebben met de 25-jarige Serviër.

Alles heeft te maken met zijn blunder in de met 6-0 verloren wedstrijd op het veld van Partizan Belgrado. Djuric kreeg toen in de 36ste minuut een wel héél dom doelpunt tegen. Hij liet de bal na een vrije trap van Danilo Pantic uit zijn handen glippen, waarna het leer tussen zijn benen door in doel rolde.

Uros Duric with the goalkeeping error to end all goalkeeping errors to allow Partizan to take the lead today. pic.twitter.com/dp4NBdden7 — Richard Wilson (@timomouse) 25 november 2018

Onderzoek

Partizan zou nadien nog vijf keer scoren, maar trainer Radmilo Jovanovic kon op de persconferentie na afloop alleen maar over de 1-0 spreken.

“Het is geen schande om op sportieve wijze te verliezen”, zei hij. “Ook niet met grote cijfers en zeker niet door een club die op basis van haar naam en geschiedenis respect verdient. Ik feliciteer de tegenstander dan ook, maar…” Jovanovic pauzeerde even en ging dan door. “Deze maar slaat op individuele spelers en hun relatie tot onze voetbalclub en hun relatie tot de eer van het voetbalspel. Daarom hebben we maatregelen genomen. Iemand zal de club op eigen initiatief verlaten of we beëindigen zijn carrière. Je begrijpt wel wat ik daarmee wil zeggen”, aldus de trainer van Vranje.

Je moest geen expert zijn om te weten dat Jovanovic het over zijn doelman had. Niet veel later raakte bekend dat Dinamo Vranje Djuric voor onbepaalde tijd liet schorsen wegens “verdacht gedrag”. In de Servische media dook meteen het verhaal op dat de doelman 8.000 euro zou gekregen hebben om zes doelpunten te incasseren tegen Partizan. De wedstrijd wordt momenteel onderzocht, net als FK Rad - FK Zemun en Radnicki Nis - Proleter Novi Sad.

“Ik word gek”

Maar Djuric zelf schreeuwt nu zijn onschuld uit. “Jullie moeten niet geloven wat er allemaal gezegd wordt”, reageerde de doelman in de lokale media. “Wie zou mij dat geld hebben aangeboden? Ik ken dat soort mensen niet eens en ik heb hier dan ook niets mee te maken. Ik neem afstand van dit soort verhalen. Het is allemaal heel erg zwaar voor mij en ik wil hier een punt achter zetten. Ik word gek van de media, ik wil rust.”

Djuricic verbleef na de match niet in Vranje, maar in de Servisch hoofdstad Belgrado. Uit vrees voor zijn eigen veiligheid. “Ik ben in Belgrado gebleven omdat de beschuldigingen mij om de oren vlogen. Ik wilde gewoon even weg. Ik ben een eerlijke sportman. Toen ik die bal uit mijn handen liet glippen, zakte de grond onder mijn voeten weg. Maar dit gebeurt, voetballers maken fouten. Loris Karius maakte ook een fout in de finale van de Champions League.”

“Ik werk dagelijks met hem en als hij dan zegt dat hij mijn carrière wil beëindigen...”, kwam Djuric terug op de uitspraken van zijn trainer. “Het is dezelfde Jovanovic die heeft gezegd dat ik bij de vijf beste keepers van het land hoor”, aldus Djuric die hoopt op een oplossing bij zijn huidige club. “Ik denk dat alles netjes wordt opgelost. We zijn volwassen mensen en hebben een goed gesprek gehad. Ik blijf bij Vranje en wil blijven vechten voor mijn plek.”