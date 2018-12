Preud’homme fileert eigen spelers: “Als ze niet elke 3 dagen op niveau kunnen spelen, moet ik conclusies trekken”

Standard stuntte donderdag nog door in eigen huis het Europa League-duel tegen Sevilla te winnen, maar tegen Club Brugge bleef daar helemaal niets van over. Michel Preud’homme was na afloop hard voor zijn eigen spelersgroep. In de andere kleedkamer heerste dan weer euforie. “We speelden vandaag als een topclub”, zei Club-trainer Ivan Leko.

Michel Preud’homme: “Als je zo start, hoef je niks te verwachten bij Club Brugge”

“Als je niet 100 procent geconcentreerd aan de wedstrijd begint, dan hoef je op bezoek bij Club Brugge niks te verwachten.” Michel Preud’homme was hard voor zijn spelers. “In de eerste helft speelden we met hetzelfde systeem als thuis tegen Club. Toen gaven we 150 procent, nu 50 procent. Je moet elke drie dagen op niveau kunnen spelen. Na een goede overwinning ga je misschien zweven, maar je moet dat soort prestaties elke drie dagen kunnen leveren. En dat hebben mijn spelers niet gedaan in het begin van deze wedstrijd. Die wisselvalligheid probeer ik daar uit te krijgen, zeker. Maar als ze die stap niet zelf kunnen zetten, moeten we onze conclusies trekken. Play-off 1 wordt een uitdaging. Die mentaliteit moet absoluut veranderen, want dat is geen toeval meer. Of ik dan moet hopen dat we niet Europees overwinteren? ik denk niet dat twee extra wedstrijden spelen in februari nog veel zal veranderen aan ons seizoen.”

Ivan Leko: “3-0 was geen overdreven score”

“Het meeste plezier haal ik uit het feit dat ze hun geloof eindeljik terug hebben. In de eerste helft was dat geloof onze kracht, en met onze kwaliteit zie je onze kracht: 3-0! En dit was geen zwak Standard”, zei Club-trainer Ivan Leko. “We speelden vandaag als een topclub. Amrabat heeft een zeer slechte periode gehad, maar heeft wel elke dag op training hard gewerkt en wanneer de kans komt, moest hij er staan. Ik ben enorm blij voor hem. Maar de hele ploeg was goed. 3-0 was geen overdreven score. Vandaag was de dag van Club Brugge. Wanneer wij op zo’n manier winnen, is het zogezegd altijd tegen een zwakke tegenstander. Dat zeggen de mensen, maar vandaag was dat niet het geval. De blessures van Dennis en Mata? Dat is inderdaad heel jammer. We hebben die spelersprofielen nodig, spelers met snelheid en explosiviteit. Zonder snelheid kan je niet voetballen. Ik zal oplossingen moeten zoeken.”

Sofyan Amrabat (Club Brugge): “Twee maanden geleden was ik nog een miskoop”

“We waren ontzettend sterk als team vandaag. Het was zeker een mooie week”, vertelde een beresterke Sofyan Amrabat achteraf. “Hoe ik nu ineens boven water kom? Ik heb keihard gewerkt. Dat is ook voetbal: twee maanden geleden was ik een miskoop, nu niet meer. Ik ben dankbaar voor de kans die ik krijg. In het begin van het seizoen speelde iedereen goed, als coach kan je dan niet zomaar wisselen en dus moest ik lang wachten. Als je je kans krijgt, moet je er staan, en deze week kreeg ik die. Mijn laatste schot? Ja, ik dacht dat het binnen was, maar die keeper pakt hem toch nog. Dat die bal een snelheid van 130 km/u haalde? Dat wist ik niet, maar ik raakte hem wel lekker (lacht).”

Stefano Denswil (Club Brugge): “Er werd geroepen dat ik naar de tweede paal moest gaan”

“Wat ons in Standard overkwam, wilden we geen tweede keer laten gebeuren”, aldus Stefano Denswil, die na 7 minuten de score opende. “Dat het zo vlot zou gaan, daar hadden we niet op durven hopen. We hebben vanaf de eerste minuut de match in handen genomen. Jammer dat het niet meer werd dan 3-0, maar we zijn tevreden. Hoe ik die goal scoorde? Er werd van de zijkant geroepen dat ik naar de tweede paal moest gaan ,en toen viel die bal binnen! Luyindama kwam op mij af, en als je die kan wegtrekken creëer je ruimte voor de andere spelers. Maar ik was verbaasd dat hij me volgde en dat ik kon scoren. We zijn met een lekker gevoel uit Dortmund teruggekeerd. We voetbalden daar niet altijd even mooi, maar wel als team.”

Hans Vanaken: “Standard meteen naar de keel gegrepen”

Hans Vanaken kon vrank en vrij voetballen tegen Standard. “Woensdag tegen Dortmund was het anders, tegen een ploeg die normaal sterker is”, vertelde hij na de wedstrijd. “In de eerste helft deden we meer ons ding dan toen, speelden we aanvallender. We hebben Standard meteen naar de keel gegrepen en niet in de match laten komen. Hun belangrijkste spelers hebben we niet aan de bal laten komen, Carcela zat bijvoorbeeld totaal niet in de match. In Dortmund hebben we vooral op organisatie gespeeld, vandaag hebben we dat gekoppeld aan aanvallend vermogen en initiatief nemen.”

Zinho Vanheusden (Standard): “Zo mag je nooit een wedstrijd beginnen”

”Zo mag je nooit aan de match beginnen, er was te weinig concentratie en te veel foutjes”, analyseerde de 19-jarige Zinho Vanheusden de partij van zijn ploeg. “Dan weet je dat het moeilijk wordt, het is onvergeeflijk. Of we met ons hoofd in de wolken zaten na donderdag? Ik weet het niet, maar het lag aan de volledige ploeg vandaag. We probeerden het nog in tweede helft, maar als je dan al 3-0 achterstaat… ik dacht ook dat mijn kopbal binnen was, maar Horvath redt hem nog. We mogen deze nederlaag zeker niet wijten aan vermoeidheid. Play-off I halen wordt moeilijk, maar we hebben wel de kwaliteiten om dat te doen.”

