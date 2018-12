Politie op zoek naar koppel dat ring op onfortuinlijke wijze verloor tijdens huwelijksaanzoek

De politie van New York is op zoek naar een man dat zijn huwelijksaanzoek zag uitdraaien in een nachtmerrie. Op het moment dat hij vrijdag zijn vriendin ten huwelijk vroeg op Times Square, raakte de man zo opgewonden dat hij de ring per ongeluk door een rooster in de stoep liet vallen. Nu de politie de ring kon bemachtigen, hopen ze via sociale media de eigenaars terug te vinden.