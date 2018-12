Arjen Robben verlaat Bayern na dit seizoen: “De aanbiedingen zullen wel komen”

Arjen Robben verlaat op het einde van het seizoen Bayern München. Dat heeft de Nederlandse voetballer zondag bekendgemaakt. Robben ruilde in 2009 Real Madrid voor Bayern en voetbalde er meer dan 300 matchen. Hij won er het WK voor clubs, vier Duitse bekers en werd er zeven keer kampioen. In 2013 scoorde hij in de slotfase de winning goal voor Bayern in de finale van de Champions League tegen Dortmund.

”Ik heb een paar weken geleden deze beslissing genomen’’, verklaarde Robben zondag. “Ik denk dat dit het juiste is om te doen, en om het nu kenbaar te maken. Ik krijg natuurlijk ook mee dat de discussie begint te ontstaan over ‘de oudjes’ bij Bayern. De fans weten nu hoe ik erin sta. Wat ik na Bayern nog ga doen? Daar moet ik over nadenken. De aanbiedingen zullen wel komen. We gaan het zien straks.”