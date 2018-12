Wauw! Alexander De Croo speecht voor gigantische massa Zuid-Afrikanen als echte rockster: “Heb Naomi Campbell backstage gezien”

Minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) heeft 70.000 Zuid-Afrikanen toegesproken op het Global Citizen Festival in Johannesburg. Als een ware rockster hield hij een vurige speech en ter ere van de lancering van de internationale campagne ‘She is equel’. De minister was daar overigens in goed gezelschap, nog op de line-up: Chris Martin van Coldplay, Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, Eddie Vedder van Pearl Jam, Femi Kuti en Pharell Williams.

Het Global Citizen Festival in Johannesburg is een jaarlijks benefiet tegen armoede, voor duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid. De speech van De Croo kaderde in een nieuwe campagne ‘She is Equal’ die daar gelanceerd werd. De campagne ligt in het verlengde van ‘She Decides’, de internationale campagne die De Croo vorig jaar mee op gang trok nadat de Amerikaanse regering haar steun opzegde voor organisaties die in ontwikkelingslanden werken rond familieplanning.

“We kunnen niet dulden dat vrouwen en meisjes achterblijven”, speechte een bevlogen De Croo naar de massa. “Als ik zeg she is, antwoordden jullie equal.” De 70.000 aanwezigen in het FNB Stadion in Johannesburg scandeerde luidkeels mee.

De campagne heeft één doel: ““Om meer dan 500 miljoen dollar aan fondsen te investeren in gendergelijkheid. We zijn in Brussel begonnen en vandaag sluiten we af”, speechte De Croo. “Door jullie collectieve stem, jullie acties en engagementen, hebben we het bedrag van 500 miljoen dollar overschreden.”

Global Citizen hoopt in totaal 1 miljard dollar aan fondsen te verzamelen voor de strijd tegen extreme armoede. Presentator Trevor Noah, bekend van de Amerikaanse satirische nieuwsshow The Daily Show, verklaarde net voor de speech van De Croo dat dat doel al voor 53 procent bereikt was. Global Citizens wil dat in totaal 65.000 acties worden opgezet.

Ook maakt ons land nog 4,4 miljoen euro vrij voor de strijd tegen verwaarloosde tropische ziektes zoals: dengue, rivierblindheid en elephantasis.

Geen tijd om concertje mee te pikken

De minister leek verassend in zijn element en sprak de massa toe als een echte rockster. Backstage stond hij echter meteen terug met de voeten op de grond. “Ik zag daar Naomi Campbell, maar ik was zo uit mijn lood geslagen dat ik vergeten vragen ben om een foto, en bang! Ze was alweer weg.”

Tijd om enkele concerten mee te pikken was er niet. Meteen na zijn speech is De Croo naar de luchthaven vertrokken. Zo is hij op tijd voor het partijbureau van Open VLD.

De komende week wordt namelijk cruciaal voor de regering-Michel. N-VA staat lijnrecht tegenover de andere coalitiepartners in het dossier rond het VN-migratiepact van Marrakech.

